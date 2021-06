A ação cumpre mais uma etapa na estratégia do governo municipal de enfrentamento à pandemia. - Foto: Divulgação/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 14:29 | Atualizado 11/06/2021 14:38

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, anunciou que iniciou nesta quinta-feira (10) a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 de pessoas em situação de rua maiores. A ação foi realizada na Praça Veríssimo de Melo e no Centro Pop e cumpre mais uma etapa na estratégia do governo municipal de enfrentamento à pandemia. De acordo com a gestão municipal, foram aplicadas 50 doses neste público.



A imunização foi promovida pela equipe da Coordenação do Consultório na Rua, ligada à Secretaria de Saúde, com o apoio dos técnicos da Casa da Vacina e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade.

“A vacinação é também um ato de acolhimento às pessoas em situação ou em condição de rua. Na próxima etapa, vamos garantir também a vacinação para profissionais do sexo e público LGBTQIA+ acolhidos pela nossa coordenação”, destacou Victor Tavares de Souza, coordenador do Consultório na Rua.

As pessoas em situação de rua recebem, ainda, acolhimento no Centro Pop, espaço também reservado para garantir o acesso à primeira dose da vacina contra a Covid-19. “A vacina também oferece maior segurança em saúde para as pessoas em situação de rua”, afirmou Vitor Teófilo, coordenador do Centro Pop.

O município afirma que as equipes orientarão o retorno para a segunda dose de acordo com a data determinada no intervalo de cada fabricante da vacina.