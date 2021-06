Com eles foram apreendidos: três rádios transmissores; 82 de maconha; 99 papelotes de cocaína, R$ 72,00 em espécie e uma bolsa preta. - Foto: Divulgação/PM.

Com eles foram apreendidos: três rádios transmissores; 82 de maconha; 99 papelotes de cocaína, R$ 72,00 em espécie e uma bolsa preta. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/06/2021 10:21 | Atualizado 09/06/2021 10:21

MACAÉ - A Polícia Militar (PM) prendeu quatro homens em flagrante por tráfico de drogas, no fim da noite desta terça-feira (8), na comunidade da Fronteira, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento de rotina realizado pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Em incursão à Rua Dr. Manoel Marques Monteiro, militares se depararam com o grupo, que tentou fugir, mas foram capturados após cerco.



Com eles foram apreendidos: três rádios transmissores; 82 de maconha; 99 papelotes de cocaína, R$ 72,00 em espécie e uma bolsa preta. Segundo a PM, três dos presos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foram autuados e ficaram detidos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.