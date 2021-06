Viatura fortalece estrutura de segurança em Macaé. - Foto: Raphael Bózeo.

Viatura fortalece estrutura de segurança em Macaé. Foto: Raphael Bózeo.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 19:41 | Atualizado 08/06/2021 19:43

MACAÉ - O governador Cláudio Castro entregou ao prefeito de Macaé, Welberth Rezende, nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, a chave de uma viatura do tipo picape automática, com tração 4x4, que acessa os mais diversos terrenos. O veículo será destinado ao quartel do 9º Grupamento de Bombeiros Militar, situado na Capital do Petróleo.

O novo carro será usado no combate ao fogo na mata e permitirá agilizar a chegada dos militares às áreas mais acidentadas. "Esta é mais uma conquista de estrutura para a segurança da nossa cidade", comentou o prefeito Welberth Rezende.

Ao todo 80 veículos foram entregues à quarteis de todo o estado. A medida reforça a Operação Extinctus, que foi lançada nesta segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros, no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, em Guadalupe, Zona Norte da capital. A corporação vai atuar pelo quarto ano consecutivo de forma preventiva no combate aos incêndios florestais no Estado.

“É uma alegria entregar infraestrutura necessária para o excelente trabalho que nossos bombeiros realizam. É nossa obrigação dar estrutura e qualificação a esses profissionais para que a população tenha o melhor atendimento possível”, destacou o governador Cláudio Castro, acrescentando a importância da Taxa de Incêndio para que esses equipamentos de ponta sejam adquiridos e tenham a manutenção necessária.