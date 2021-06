O objetivo da ação é plantar uma ‘sementinha do bem’ na população macaense, divulgando boas práticas de zelo e cuidado com a cidade, de forma geral - Divulgação/Rui Porto

Por Ana Clara Menezes

Publicado 08/06/2021 10:55 | Atualizado 08/06/2021 16:05

Macaé - Celebrada entre os dias 5 e 9 de junho, a Semana Mundial do Meio Ambiente foi ressaltada pela instituição de fomento ao desenvolvimento econômico e turístico, Macaé Convention & Visitors Bureau. O município, que é considerado rico por natureza, reúne serra, mar, fauna, flora e vasta opções de esportes e passeios ao ar livre.. Desde o destino do lixo doméstico, até o comportamento de cada um nas ruas.Nas redes sociais, os internautas serão estimulados a usar a #PreserveMacaé, nas postagens de fotos pelas paisagens do município e também nas ações sustentáveis individuais, pelos ‘stories’, ferramenta do Instagram.“Nossa ideia é motivar os internautas a mostrarem nossas riquezas naturais de forma voluntária, Brasil afora, para aumentar o engajamento nas mídias e atrair turistas de lazer e aventura num futuro próximo de pós-covid. Além de reforçar nosso banco de imagens cedidas da cidade. Mas, sobretudo, ir além da data comemorativa. Lembrar a importância da preservação e do uso responsável dos recursos naturais. Afinal, cuidar do meio ambiente é antes de tudo pensar no nosso impacto na natureza”, afirmou a presidente do Macaé C&VB, Isabel Tuñas.Ao longo do mês de junho, a instituição divulgará dicas ecológicas e informações pertinentes ao tema, como por exemplo: uso consciente da água potável, ideias de reciclagem fáceis em casa, tempo de decomposição de objetos lançados ao mar e leis estaduais e municipais que protegem praias e cachoeiras do famoso churrasco com os amigos na areia da praia, proibido de ser feito às margens.De acordo com o diretor de Comunicação e Marketing da instituição, Leonardo Gazire, com a ação da #PreserveMacaé, o Macaé Convention Bureau visa sensibilizar os moradores e turistas, para o registro da prática do Turismo Sustentável, seja pela valorização da beleza de um cenário visitado ou por atitudes que demonstram a preservação do Ambiente.“Acreditamos na sustentabilidade para o fôlego das gerações futuras. Macaé é encantadora. Quem visita, conhece. Quem conhece, ama. Quem ama, cuida!”, destaca Gazire.Macaé possui diversas belezas naturais, o município foi reconhecido como destino turístico na página Visit Brasil, no Facebook. A divulgação foi registrada em inglês e espanhol e mostra o litoral de Macaé, com 23 quilômetros de costa, com várias praias para serem exploradas com a família e amigos.Além da Região Serrana, repleta de trilhas e cachoeiras, das praias, do Arquipélago de Sant´Anna e da Lagoa de Imboassica, o Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia é considerado um santuário da natureza.O parque foi criado em 1995 e hoje é uma das mais importantes reservas de Mata Atlântica do estado, além de contar com trilhas que levam a paraísos perdidos, como a Cachoeira da Fortuna. Quem se interessar em curtir esse espaço pode seguir a estrada que liga Macaé a Córrego do Ouro. Para visitar o local, é necessário agendamento prévio pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (22) 99804-9710.