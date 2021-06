Legenda: Aeroporto de Macaé conseguiu a pontuação mais alta na sua categoria. - Foto: Rui Porto Filho/PMM.

Legenda: Aeroporto de Macaé conseguiu a pontuação mais alta na sua categoria. Foto: Rui Porto Filho/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 18:47 | Atualizado 08/06/2021 18:48

MACAÉ - O Aeroporto de Macaé, no Norte Fluminense foi apontado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como o mais sustentável do Brasil. Após diversas iniciativas e boas práticas relacionadas a sustentabilidade, aeroporto atingiu a pontuação mais elevada entre os participantes da Edição 2020 do Programa Aeroportos Sustentáveis e recebeu o título da ANAC nesta terça-feira (8), durante o webinar Aviação Sustentável, transmitido ao vivo pelo Canal da Agência no Youtube.



O programa reconhece os aeroportos que se destacaram durante o ano, dentro de cada categoria de aeródromos, definida por número de passageiros. O projeto, que teve sua primeira edição lançada em 2019, busca incentivar o debate e a reflexão sobre sustentabilidade medindo o índice de desempenho ambiental (IDA) dos aeroportos brasileiros.



A avaliação é realizada a partir de critérios que consideram a gestão dos aeroportos nos seguintes temas ambientais: energia elétrica, recursos hídricos, resíduos, biodiversidade, qualidade do ar local, mudança climática, ruído aeronáutico, saúde e bem-estar, assim como gestão organizacional e educação ambiental.

Dentre as melhorias e programas desenvolvidos para a conquista do título, a Zurich Airport Brasil, investiu no desenvolvimento de 5 pilares de gestão: energia, resíduos, água, mudança climática, bem-estar e educação ambiental.



Durante o encontro virtual, o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, reforçou que esse é um dos valores que norteiam a empresa. “A Zurich Airport Brasil sempre teve em seu DNA o respeito e o cuidado com o meio ambiente, e esse prêmio reflete os nossos esforços e a seriedade com que tratamos o tema. A gestão dos recursos e as diversas medidas que implementamos em todos nossos aeroportos fazem parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e com a contribuição para um setor melhor” afirmou.



A webinar trouxe reflexões importantes para o setor, ministrada pela Juliana Macedo Scavuzzi, Diretora-Executiva da Airports Council International (ACI World) que deu exemplos de ações práticas no dia a dia para a sustentabilidade nos aeroportos.