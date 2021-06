Reunião da Primeira Dama, Quelen Rezende, com a empresa EDF sobre a campanha Vacinação Solidária. - Foto: Moisés Bruno.

Reunião da Primeira Dama, Quelen Rezende, com a empresa EDF sobre a campanha Vacinação Solidária.Foto: Moisés Bruno.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/06/2021 22:06 | Atualizado 09/06/2021 22:07

MACAÉ - A Campanha Vacinação Solidária, criada para arrecadar alimentos durante a vacinação contra a Covid-19, segue somando forças. A primeira-dama e madrinha do projeto, Quelen Rezende, recebeu, nesta quarta-feira (9), representantes da Usina Termelétrica (EDF) Norte Fluminense, e apresentou as propostas e intenção da campanha.

''A pandemia afeta diversas áreas dentro do município, além da saúde, nos deparamos também com as dificuldades socioeconômicas. A campanha Vacinação Solidária é mais uma forma de ajudar quem precisa neste momento tão difícil. É importante firmar parcerias para alcançar ainda mais pessoas'', disse a primeira-dama.

Publicidade

O diretor de Operações da EDF NF, Jean Philippe de Oliveira, ressaltou que a campanha é uma excelente iniciativa e colocou a empresa à disposição para apoiar. "Nossa empresa tem como DNA o social, valorizamos o ser humano e assumimos o compromisso de contribuir de forma significativa a esta campanha'', disse.

Durante a reunião, o secretário adjunto de Políticas Energéticas, Juninho Luna, agradeceu o apoio da empresa. ''Ficamos felizes com a disponibilidade e parceria que a EDF sempre tem apresentado aos projetos para melhorar a qualidade de vida do macaense'', disse

Publicidade

A Campanha Vacinação Solidária segue arrecadando alimentos nos polos fixos de vacinação na região central da cidade: Colégio Estadual Matias Neto, Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo e na Cidade Universitária, além de polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra de Macaé.



Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna; o secretário adjunto de Habitação, Leandro Mussi e a analista de RH e Comunicação da EDF NF, Luciana Barbosa.