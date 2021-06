Leandro Jacinto da Silva, de 38 anos, morreu no local. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/06/2021 15:09

MACAÉ - O proprietário de uma casa que, segundo testemunhas, funcionava como local de prostituição, foi assassinado a tiros dentro do estabelecimento, no fim da noite desta terça-feira (8), no Centro de Macaé.

Os moradores não quiseram entrar em detalhes, mas disseram que por volta das 21 horas um veículo branco parou no local e um dos ocupantes saiu, foi até o segundo andar e efetuou cerca de oito disparos.



O prostíbulo funcionada em um sobrado na Rua Tenente Coronel Amado, como uma pousada. Leandro Jacinto da Silva, 38 anos, morreu no local. Ele era natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo e não possuía antecedentes criminais.

No imóvel, a Polícia Militar (PM), apreendeu cinco estojos de munição calibre 380. O corpo de Leandro foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria da ação criminosa. Ninguém foi preso.