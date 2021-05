Quantitativo de vacinas e a definição do grupo prioritário que receberá a primeira dose do imunizante ainda não foram informados. Foto: Divulgação/ Governo do Estado do Rio.

Por Bertha Muniz

MACAÉ - Macaé foi aprovada como apta a receber as doses da vacina contra Covid-19, Pfizer/BioNTech. Segundo o município, a cidade foi selecionada pelo governo do Estado “por garantir as condições necessárias de resfriamento e armazenagem, além de assegurar qualidade técnica para manipulação e aplicação”.

A logística de transporte e o armazenamento nas centrais de rede de frio deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias. Já para o armazenamento nas unidades de saúde, as vacinas devem permanecer entre 2°C e 8°C. Nesse caso, o imunizante tem durabilidade de cinco dias. Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em no máximo seis horas.





A Secretaria Municipal de Saúde de Macaé afirma que garantiu o cumprimento de exigências do Ministério da Saúde como equipamentos para manutenção do resfriamento das vacinas, além de apresentar condições estratégicas para a logística de distribuição definida pela central estadual.



“As nossas equipes foram capacitadas para garantir a manipulação ideal da vacina de acordo com as especificações do fabricante. Seguimos as orientações da Secretaria estadual de Saúde quanto à entrega dos lotes e a definição do público a ser imunizado”, explica a Gerente de Vigilância em Saúde, Elenice Sales.



A Secretaria Municipal de Saúde também afirmou que aguarda o envio de nova nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde sobre a data de envio dos lotes, quantitativo de imunizantes e a definição do grupo prioritário que receberá a primeira dose da vacina da Pfizer.

“Nossa cidade foi selecionada pelo governo do Estado para receber a vacina da fabricante Pfizer, o que será a terceira contra a COVID-19 no nosso município. Garantimos o cumprimento das exigências do Ministério da Saúde sobre as condições necessárias de armazenamento, resfriamento, distribuição e aplicação. Trabalhamos diariamente para vacinar toda a população macaense o quantos antes”, disse o prefeito Welberth Rezende.

Outras 18 cidades do estado estão incluídas para receberem essa remessa. São elas: Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda.