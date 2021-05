Ministério da Justiça e Segurança Pública entrega seis ônibus adaptados para reforçar sistema prisional do Rio Divulgação

Rio - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, oficializou a entrega de seis ônibus e um furgão, nesta terça-feira, para renovar a frota e aprimorar os serviços realizados pelos policiais penais do sistema penitenciário do Estado. A entrega será em um ato simbólico em São Paulo. Os veículos atendem às resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e foram adquiridos pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) com recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Os ônibus possuem capacidade para 28 presos e os furgões para 8 detentos. Ambos são equipados com sistema de CFTV, sistema de sinalização acústica e visual e ar-condicionado em todos os ambientes, além de adaptações no compartimento de escolta, permitindo melhor posicionamento dos policiais penais e melhor acompanhamento dos deslocamentos.

Em 2020, o estado do Rio de Janeiro já havia recebido quatro ônibus e 17 furgões doados pelo Depen. A distribuição das viaturas foi definida conforme o número de estabelecimentos penais, população carcerária e demanda indicada pelo estado. O valor total de investimento do Governo Federal foi de R$ 7.080.599,00 com recursos do Funpen.