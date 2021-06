O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde ficou à disposição da Justiça. - Foto: Arquivo Pessoal.

MACAÉ- Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) prenderam, nesta quarta-feira (9), um homem foragido do sistema prisional em Macaé, no Norte Fluminense. o criminoso, identificado apenas pelo vulgo “Coroa”, foi abordado na Rua Calixto Fernandes das Neves, na Barra de Macaé, após denúncias anônimas informando a sua localização.

Na delegacia foi descoberto um mandado de prisão em aberto contra ele, além de anotações criminais, entre elas: tráfico de drogas e homicídio. Segundo a PM, “Coroa” é apontado como integrante do tráfico, sendo responsável atualmente pelo gerenciamento das comunidades: Favela da Linha, Cajueiros, Morobá, Morro do Carvão e Bela Vista, todas em Macaé.

Ainda de acordo com PM, ele mudou de facção criminosa e seria responsável pelo planejamento de ataques que resultaram em mortes de integrantes de sua antiga facção criminosa. O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde ficou à disposição da Justiça.