Caso ocorreu na noite no fim da noite desta quinta-feira (10), no bairro Jardim Miramar.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 13:05 | Atualizado 11/06/2021 13:05

CASIMIRO DE ABREU - Um ataque em um depósito de bebidas deixou três pessoas mortas e outras quatro feridas, no final da noite desta quinta-feira (10), em um depósito de bebidas de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes estavam em patrulhamento quando foram informados sobre vários disparos de arma de fogo na Rua Haydea, no bairro Jardim Miramar.

Ao chegar no endereço, a guarnição acionou os Bombeiros e a perícia. Na ação em que sete pessoas foram atingidas, três homens não resistiram aos ferimentos e morreram. Outras quatro pessoas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras.

Uma jovem de 17 anos permanece internada na unidade de saúde, com bala alojada na lombar, um homem foi encaminhado para o Hospital Municipal e, uma outra vítima, também do sexo masculino, foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos e já recebeu alta médica.

Uma das vítimas fatais foi identificada como Maikon Willian da Silva, de 31 anos. Ele foi atingido por um tiro no abdômen e morreu com uma hemorragia. O homem possuía passagens policiais por injúria e jogo de azar.