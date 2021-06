Foto: Divulgação/Polícia Militar. - O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.

Foto: Divulgação/Polícia Militar.O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/06/2021 21:34 | Atualizado 13/06/2021 21:35

MACAÉ - Dois homens foram presos, na tarde deste domingo (13), na comunidade Nova Holanda, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar (PM). De acordo com a ocorrência, militares incursionavam a Rua Principal, quando avistaram a dupla em uma motocicleta sem placa.



Os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados após cerco. Com eles foram apreendidos: uma pistola Glock calibre .40, com numeração ocultada por adesivo; um carregador; quatro carregadores sobressalentes; 99 munições; uma granada da marca Condor; quatro rádios comunicadores; R$ 38,00 em espécie; uma mochila com 1.195 papelotes de cocaína e 274 buchas de maconha; além de três cadernos com anotações do tráfico de drogas.

Publicidade



Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foram autuados e ficaram detidos aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.