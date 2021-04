Samuel Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/04/2021 20:27

Salvador - O atacante Samuel Granada, que foi emprestado pelo Fluminense ao Vitória nesta semana, passou por uma situação difícil na chegada a Salvador. Após desembarcar do avião na Bahia, o atleta percebeu que os pertences que tinha levado do Rio foram roubados da mala. Nas redes sociais, o jogador desabafou sobre o ocorrido nesta quarta-feira.

"Não é possível essas coisas só acontecem comigo mano. Despachei a mala no avião, quando cheguei em casa que abri, tinham roubado todas as minhas roupas. É muito nego covarde. Mas tá tranquilo como eu sempre falo. Deus da em dobro", escreveu Samuel nas redes sociais. O atleta fica no clube baiano até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.