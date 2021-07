Quissamã apresenta ações em segurança pública e trânsito. - Foto: Divulgação.

Quissamã apresenta ações em segurança pública e trânsito. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 21:54 | Atualizado 30/06/2021 21:55

QUISSAMÃ - O secretário municipal de Segurança Pública de Quissamã, no Norte Fluminense, Paulo Vitor Arquejada, recebeu, nesta semana, a visita do secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito de Cardoso Moreira-RJ, Rômulo Zaquieu Higino. Na oportunidade, Higino e sua equipe conheceram as ações e experiências exitosas adotadas em Quissamã, no que se refere às questões e atribuições da pasta.



A municipalização do trânsito e a execução do Programa Estadual de Integração na Segurança-PROEIS, que está em plena atividade em Quissamã, com objetivo de manter, restaurar e promover medidas de ordem pública nos espaços urbanos e reduzir índices de criminalidade, foram apresentados na reunião.

- É salutar esse contato com outros municípios, assim torna-se possível conhecer os projetos desenvolvidos em cidades de porte similar. Também é uma oportunidade para que Quissamã possa apresentar iniciativas positivas em políticas públicas, nas áreas de segurança pública e trânsito – avaliou Arquejada.