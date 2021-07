Participam da votação cinco representantes da sociedade civil e outros cinco membros do governo municipal. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/07/2021 17:26

QUISSAMÃ - A eleição bienal do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social de Quissamã, no Norte Fluminense, foi realizada na quarta-feira (30), na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Cileila Nolasco (representante do poder público municipal) foi eleita presidente, tendo como vice Zélia Centeio (representante da sociedade civil).



Participam da votação cinco representantes da sociedade civil e outros cinco membros do governo municipal, com representação nas secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca; Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Assistência Social; Saúde; e Educação.



A secretária executiva dos conselhos da Assistência Social, Natália Souza falou a respeito das atribuições do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. “O Conselho é um órgão normativo e deliberativo e tem como competência auxiliar a Coordenadoria Especial de Habitação na fiscalização das políticas públicas que o município oferece na área de habitação”, pontuou Natália Souza.



A coordenadora especial de Habitação Rosane Maria Barreto ressaltou que o Conselho Municipal de Habitação é um importante parceiro nas ações. “Juntos, sociedade civil e governo damos andamento às diretrizes propositivas na área da habitação municipal”, avaliou Rosane.