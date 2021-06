Arthur Maia quer ampliar alcance da PEC e incluir membros de Poderes - Wilson Dias/Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/06/2021 00:00

Técnicos do Ministério da Economia estão debruçados na elaboração de um material que será apresentado à Comissão Especial da reforma administrativa (PEC 32) na Câmara dos Deputados. O governo pretende divulgar dados aos parlamentares que sejam convincentes e ajudem a emplacar a proposta que reformula as regras do funcionalismo público do país. A informação nos bastidores é de que a apresentação será realizada na próxima semana, com a presença do ministro Paulo Guedes.

A previsão, inclusive, casa com o que foi falado ontem em reunião do colegiado: o presidente da comissão, Fernando Monteiro (PP-PE), disse que vai levar o convite pessoalmente ao ministro e propor que ele compareça ao plenário da comissão.

Parlamentares de oposição lembraram que , na Comissão de Constituição e Justiça, Guedes deixou de responder a perguntas e saiu antes do esperado.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) defendeu ainda que a participação do ministro não seja remota: "Acredito que ele deveria estar aqui presente para debater a reforma administrativa. Ele já tomou vacina", argumentou.

