Prefeitura organiza evento, que será transmitido através de live, a partir das 20h com duas atrações.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 18:59

QUISSAMÃ - O Arraiá de Quissamã, no próximo dia 16 de julho, promete muita diversão para todas as famílias e a festa vai ficar ainda melhor. Nesta segunda-feira (5) o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, e a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas, se reuniram com comerciantes e artesãos para agregar ao evento um festival gastronômico julino integrando bares e restaurantes da cidade.



O evento, promovido pela prefeitura, será transmitido através de live, a partir das 20h com duas atrações. Os shows virtuais vão trazer sertanejo, forró e músicas típicas de festas juninas e julinas. A secretária de Cultura enfatiza que a proposta do festival é que cada estabelecimento comercialize um prato típico, dentro da sua especialidade, e que será vendido a um preço único e popular.

"O que esperamos é que através da live, toda a cidade possa se engajar com seus arraiás em família, interagindo no dia do evento com envio de fotos e também prestigiando os pratos típicos a preço único que serão oferecidos pelo nosso comércio local, que participará do evento", frisou Kitiely Freitas.



O secretário Arnaldo Mattoso destaca que o festival será uma grande experiência para retomada das atividades e incentivo ao turismo através do Programa Viver Quissamã. “Vamos acompanhar o resultado para que possamos incentivar, habilitar o comércio para que, dentro de uma perspectiva do turismo, agreguem o trabalho de vivência do quissamaense”, completou.

Nos próximos dias, será divulgado através das redes sociais da Prefeitura e de cartazes os estabelecimentos participantes, pratos oferecidos e o preço. Os bares e restaurantes terão atendimento presencial dentro de sua capacidade, de acordo com as medidas sanitárias, e também vão atender por delivery. As famílias podem se organizar em casa e comprar um prato típico.

Live

A secretária de Cultura, Kitiely Freitas, destaca que o Arraiá de Quissamã será de muita animação. As atrações também serão divulgadas nos próximos dias e será estabelecido um canal de comunicação com a população para que no dia do evento sejam enviadas fotos. “Estamos pensando, preparando tudo com muito carinho para que seja um grande dia para todos, população, comerciantes, artistas e organização”, concluiu.