Por Bertha Muniz

Publicado 05/07/2021 20:18

QUISSAMÃ - A secretária de Educação de Quissamã, no Norte Fluminense, Helena Lima, participou nesta segunda-feira (5) do evento “Melhorias na Educação – Atendimento do Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”. Promovido pelo Ministério da Educação, o encontro foi realizado no município de Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, e contou com a presença do ministro Milton Ribeiro.



"O objetivo desse evento foi aproximar os técnicos do FNDE das realidades de cada município. Tivemos atendimento personalizado por município, onde os entraves de algumas ações puderam ser solucionados", disse Helena Lima.

Quissamã tratou da adesão de Atas para aquisição de novos ônibus escolares; aquisição de eletrodomésticos para 9 escolas; solicitação de reforma de duas escolas de madeiras e a ampliação de uma creche dentro da Escola Municipal, Ignácio Hugo.