Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 19:32

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco; o vice-prefeito Marcelo Batista; e o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem acompanharam, nesta terça-feira (6), o início das obras de elevação do greide da estrada que liga o Centro de Quissamã à Praia do Visgueiro. Eles estiveram ainda na orla da praia onde está sendo realizada a obra de construção de três quiosques de grande porte.



A obra na orla vai beneficiar centenas de moradores da região e ainda turistas que buscam o litoral na alta temporada. Na praia do Visgueiro, a Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Obras, vai também fazer o calcetamento das ruas principais. O local também vai contar com internet pública. Já foi colocado o poste e na próxima semana será instalado o aparelho.

"Estamos fazendo vários investimentos no Visgueiro, investimentos muito importantes para essa comunidade e que vão fazer a diferença no dia a dia e também no verão. Estamos proporcionando mais estrutura ao balneário", frisou a prefeita Fátima Pacheco. O vice Marcelo Batista destacou a obra na estrada, de 12 quilômetros de extensão, e que é utilizada diariamente por ciclistas, motociclistas e motoristas.



"Esse é um investimento de extrema importância pois vai garantir segurança e mobilidade aos que aqui transitam diariamente. A obra consiste na elevação do greide, que com o passar dos anos e o terreno arenoso foi baixando. Essa intervenção, com saibro, vai propiciar uma melhor resistência e vida útil à via e estaremos também corrigindo eventuais depressões ao longo da estrada", disse Marcelo Batista ao lado do técnico Jardel da secretaria de Obras.

O secretário de Obras, Junio Selem, falou sobre mais ações no Visgueiro. “Além da construção de quiosques, calcetamento de ruas e correção na estrada, a prefeita Fátima Pacheco já autorizou e vamos instalar parquinhos rústicos para as crianças. São investimentos não só no Visgueiro, mas em toda Quissamã. Os moradores dessa belíssima praia vão sentir uma grande diferença com essas ações”, completou Junio Selem.