Nesta terça, o município recebeu mais 1.154 doses, divididas entre a Janssen (foto), Astrazeneca e a Pfizer. - Foto: Adilson Santos/Secom.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 19:27

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, ultrapassou a marca de 10 mil pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 nesta semana. No total, mais de 40% da população foi vacinada, exatamente 10.232 até esta terça-feira (6). A segunda dose também está com bons números: 4.029 pessoas. Vale ressaltar ainda que, nesta terça, o município recebeu mais 1.154 doses, divididas entre a Janssen (360), Astrazeneca (500) e a Pfizer (294).



Iniciada em janeiro, a campanha de vacinação contra a Covid-19 já imunizou 100% de diversos grupos prioritários, como idosos, profissionais da Saúde, forças de segurança, além de algumas comorbidades. Desde a última semana, o foco tem sido, principalmente, gestantes, puérperas, lactantes e população em geral.

“Desde o início da campanha, temos seguido um planejamento preciso para garantir a chegada da vacina para toda a população. Agora, temos mais uma boa notícia, que é a chegada da Janssen, antecipada pelo Ministério da Saúde, que garante a imunização com apenas uma dose”, afirmou Natália Vilaça, coordenadora do Programa de Imunização.



Veja a programação desta semana:



Quarta-feira – 07/07

9h às 16h – ESF Machadinha

2ª dose população quilombola

População em geral – 40 a 49 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes

Quinta-feira – 08/07

09h às 11h

Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo)

População em geral – 37 a 39 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes

14h às 16h

Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo)

População em geral – 35 e 36 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes