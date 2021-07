A ampliação da testagem, que já acontece de forma rotineira nas Unidades de Saúde, é feita para detectar doenças como as hepatites B, C, HIV (AIDS) e Sífilis. - Foto: Adilson Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/07/2021 20:14 | Atualizado 07/07/2021 20:15

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, em parceria com a Coordenação da Estratégia de Saúde da Família, realiza em julho, diversas atividades sobre a conscientização das hepatites virais. Nesta quarta-feira, teve testagem rápida na Praça do Matias e nesta quinta-feira (08), acontecerá uma ação no acampamento cigano.

Já na parte da tarde, das 14h às 16h, será a vez das ESFs do Centro e de Santa Catarina receberem a ação. A ampliação da testagem, que já acontece de forma rotineira nas Unidades de Saúde, é feita para detectar doenças como as hepatites B, C, HIV (AIDS) e Sífilis. Vale informar que no teste rápido utilizado, o resultado sai em apenas 20 minutos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) designou, em 2010, o dia 28 de julho como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e foi instituído como “Julho Amarelo”, com a finalidade de conscientizar a população sobre os riscos da doença, alertar sobre as formas de prevenção e incentivar as pessoas a se vacinarem contra as hepatites A e B, além de buscarem tanto o diagnóstico precoce, quanto o tratamento.



“Como médico do Programa de Hepatites Virais, com 50 pacientes sendo acompanhados com boa resposta e qualidade de vida, reforço a importância da prevenção, testagem e vacinação, tendo em vista que são estratégias efetivas para evitar ou minimizar o risco de adoecimento da população”, afirmou o infectologista Marcus Vinícius Miranda.

Uma das razões da criação do Julho Amarelo é incentivar a testagem, pois existem muitas pessoas que podem estar com o vírus atuando ainda de forma silenciosa e alertar a população para os perigos das hepatites virais, assim como para as formas de prevenção.

Veja as principais formas de prevenir as hepatites virais:

* Não compartilhe objetos de higiene pessoal;

* Tenha cuidado com a higiene dos alimentos, lavando-os bem antes de comer;

* Ao viajar para áreas com casos de hepatites, redobre os cuidados;

* Mantenha exames de rotina e consultas médicas em dia;

* Não compartilhe objetos perfurantes e cortantes, como alicates, tesouras;

* Use preservativo em relações sexuais;

* Mantenha as vacinas em dia.