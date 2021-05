Parte da rede elétrica na região foi danificada, técnicos da concessionária de energia Light estão atuando para restabelecer a energia. Divulgação/PMSJM

Publicado 17/05/2021 18:56

Nesta terça-feira (18), o fornecimento de energia elétrica no bairro Vila Rosali e no Centro de São João de Meriti será interrompido. A Light, empresa responsável pelo serviço, informou que realizará uma manutenção e ampliação da rede distribuidora na região, das 9h às 14h.



A empresa também disse que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação.



Confira os detalhes da interrupção:



CENTRO (Meriti)



Das 9h às 14h

R DOUTOR PEDRO TELES (parte)



VILA ROSALI



Das 9h às 14h

R DARCI VARGAS (parte)

R JOAO CANDIDO (parte)

