As inscrições e renovações no Ginásio Poliesportivo serão feitas com todos os critérios de higiene e afastamento. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Quissamã.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 12:25 | Atualizado 09/07/2021 12:26

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, planeja o retorno de algumas modalidades esportivas das escolinhas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Segundo o município, a celeridade na gradativa vacinação da população e a diminuição dos números de casos e internações por Covid-19, possibilitaram o retorno das atividades.



Assim, a renovação de matrículas terá início na próxima segunda (12) e se estenderá até o dia 22 de julho (quinta). Já as novas inscrições poderão ser feitas a partir do dia 26 (segunda). Os interessados devem comparecer ao Ginásio Poliesportivo Municipal, de segunda a quinta, com atendimento no período da manhã (8h às 11h30), e à tarde (13h às 17h).

A retomada das aulas está prevista para o dia 2 de agosto. As inscrições e renovações no Ginásio Poliesportivo serão feitas com todos os critérios de higiene e afastamento. A secretária de Esporte e Juventude Isis das Chagas relata que cada modalidade terá um número limite de inscritos, e as aulas presenciais serão realizadas uma vez por semana. “O planejamento está sendo feito para oferecer segurança para alunos e professores”, explicou Isis.



Documentação necessária:



- Cópia do RG do responsável

- Cópia do RG ou Certidão de Nascimento

- Declaração escolar

- Atestado médico

- 1 foto 3x4



Modalidades oferecidas:

- Ginástica popular: Ginásio Poliesportivo

- Tiro com arco: Ginásio Poliesportivo

- Tênis: quadra do Parque de Exposições

- Treinamento funcional: Santa Catarina

- Treinamento funcional: Barra do Furado

- Nado livre: Parque aquático

- Musculação: Ginásio Poliesportivo (para atletas)

- Beach tênis: Praia de João Francisco