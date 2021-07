Previ-Rio suspendeu procedimento em março do ano passado - Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/07/2021 06:10

Na Prefeitura do Rio, ainda não há data para a prova de vida voltar a ser exigida aos mais de 70 mil aposentados e cerca de 15 mil pensionistas. Está sendo estudado "o melhor modelo para que o procedimento seja retomado com a máxima segurança e conforto" para os segurados, informou o Previ-Rio.

Enquanto isso, o pagamento dos benefícios previdenciários continuará mantido, sem riscos de suspensão.



A atualização cadastral obrigatória foi suspensa em março do ano passado devido à pandemia do novo coronavírus. Até então, o procedimento era feito de forma presencial nas agências do Banco Santander, responsável por rodar a folha de pagamentos do município.

ESTADO RETOMA EM SETEMBRO

O Rioprevidência retomará em setembro a comprovação de vida para inativos do Estado do Rio de Janeiro nascidos também em setembro. O procedimento é obrigatório e realizado nas agências do Bradesco. Quem tiver biometria cadastrada no mesmo banco poderá fazer o procedimento no terminal de autoatendimento.