Secretário estadual de Planejamento, José Luís Zamith: programa reforçará políticas públicas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/07/2021 06:00

Lançado em 15 de junho pelo governo estadual, o programa 'Capacita RJ' chega esta semana ao Centro-sul fluminense para qualificar 82 servidores públicos da região, mais precisamente dos municípios de Três Rios, Paty do Alferes, Paracambi, Areal, Sapucaia e Paraíba do Sul. A partir de amanhã (6 de julho) até a próxima quarta-feira, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) vai comandar cursos voltados a esses profissionais. Eles serão instruídos sobre temas da administração pública. A iniciativa, em parceria com a Fecomércio, será realizada no Sesc Três Rios.



O projeto tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da aplicação do orçamento nas cidades. As aulas serão presenciais e ministradas por subsecretários e equipes técnicas da Seplag.



Segundo o secretário de Planejamento e Gestão, José Luís Cardoso Zamith, a ideia do programa surgiu a partir de demandas das prefeituras.



"O CapacitaRJ é um programa de treinamento e aperfeiçoamento de servidores municipais, que nasceu na primeira etapa do Governo Presente, por meio de uma demanda dos prefeitos ao governador Cláudio Castro, que me incumbiu com a missão de promover um curso rápido para auxiliar as prefeituras com ferramentas de gestão", explica o titular da Seplag.



"A partir do momento em que o servidor municipal consegue gerenciar melhor o seu município, automaticamente as políticas públicas vão acontecer e haverá um melhor diálogo com a população", acrescenta Zamith.

CINCO CURSOS

Os 82 profissionais que atuam em Três Rios, Paty do Alferes, Paracambi, Areal, Sapucaia e Paraíba do Sul terão os seguintes cursos: Noções Básicas de Gestão de Processos; Noções Básicas de Gestão de Projetos; Introdução ao Ciclo de Contratações; Noções Básicas de Planejamento e PPA e Noções Básicas de Orçamento.



As aulas terão duração entre três a seis horas, e serão realizadas de forma sequencial. Segundo a secretaria, os municípios do Centro-Sul que não participaram desta primeira fase do curso poderão ser inseridos em novas datas, até que todas as prefeituras interessadas sejam atendidas.



AULA INAUGURAL

A aula inaugural do 'Capacita RJ', realizada em 15 de junho, teve transmissão do Palácio Guanabara para o hotel SESC Alpina (em Teresópolis), local onde foram ministrados os cursos naquela semana para servidores de Carmo, Duas Barras, Petrópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis.



O evento contou com a participação online do governador Cláudio Castro, do presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, de Zamith e outros secretários.