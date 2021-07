Atualização cadastral é exigida a todos aposentados e pensionistas do Estado do Rio - Reprodução

Atualização cadastral é exigida a todos aposentados e pensionistas do Estado do Rio

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 20:21

Antes prevista para voltar a ser exigida pelo Estado do Rio em agosto, a prova de vida será retomada somente em setembro. Assim, o procedimento será obrigatório para aposentados e pensionistas vinculados ao Rioprevidência que nasceram também em setembro.

Os segurados deverão comparecer a qualquer agência do Bradesco do país, entre os dias úteis de 11 a 25 do mês de aniversário, para realizar o procedimento. Todos devem levar a documentação exigida.



Para os nascidos nos meses anteriores a setembro, a exigência passa a valer no ano que vem, em 2022. Ou seja, os aniversariantes de janeiro devem comparecer à agência em janeiro e assim sucessivamente.

Aqueles que não não realizarem a prova de vida no seu período poderá ter o pagamento suspenso até que a situação seja regularizada.

PROVA NO CAIXA AUTOMÁTICO



Os inativos e pensionistas que possuem cadastro biométrico no Bradesco poderão fazer a atualização cadastral no terminal de autoatendimento do banco.

O Rioprevidência ressalta que não solicita a realização da prova de vida por aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de texto ou ligações telefônicas.

QUEM TEM PORTABILIDADE

Os segurados que possuem portabilidade devem ficar atentos: o recadastramento só é possível em uma unidade do Bradesco.