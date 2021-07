Fernando Monteiro, Arthur Lira e Arthur Maia após a reunião - Divulgação

Fernando Monteiro, Arthur Lira e Arthur Maia após a reuniãoDivulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/07/2021 00:00 | Atualizado 02/07/2021 11:18

Apesar da articulação da equipe econômica do governo federal para que a reforma administrativa (PEC 32) saia logo, o relator da matéria na comissão especial, deputado Arthur Maia (DEM-BA), defende agora que a Câmara dê prioridade, neste momento, ao projeto que acaba com supersalários do funcionalismo público.

Maia deixou clara essa intenção ao sair ontem de reunião no Palácio do Planalto entre líderes partidários e o governo para tratar da reforma.

"Não é razoável que a gente esteja fazendo uma reforma administrativa que vai atingir o porteiro que ganha R$ 3 mil e deixemos aquele povo lá do outro lado da praça aqui que ganha R$ 300 (mil) fora da reforma", afirmou o relator, em referência ao Supremo Tribunal Federal.

A possibilidade de a Câmara votar o projeto que ataca o chamado extrateto — ou seja, os supersalários — antes da PEC da reforma já vinha sendo ventilada. Porém, ontem a ideia ganhou força na reunião, que contou com a presença ainda do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente da comissão especial que analisa a reforma administrativa, deputado Fernando Monteiro (PP-PE).

