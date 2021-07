Veto do governo foi analisado nesta quinta-feira pelo plenário da Alerj - Júlia Passos/ Divulgação Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 01/07/2021 15:42 | Atualizado 01/07/2021 19:40

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio derrubou, nesta quinta-feira, o veto do governo ao dispositivo da Lei 9.350/21 que prevê correção salarial em decorrência da implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Saúde mesmo durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O Executivo Fluminense vetou o item que retirava a obrigatoriedade de haver aval do Conselho de Supervisão do regime para o aumento da remuneração dos servidores da pasta.

Com a derrubada, a mudança nas remunerações dos profissionais poderá valer durante a recuperação fiscal. A medida será promulgada pelo Legislativo, e há possibilidade de o Estado do Rio acionar a Justiça para questionar a lei.