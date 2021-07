Relator da reforma administrativa, deputado Arthur Maia defende que discussão seja enfrentada - Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 00:00

A avaliação de desempenho de servidores não está prevista na reforma administrativa (PEC 32), mas é um braço desse amplo projeto de reestruturação do setor público brasileiro. O texto para regulamentar a medida será enviado posteriormente ao Congresso, assim como outras propostas específicas relacionadas à reforma. Mas o assunto já está ganhando força no Parlamento e apoio do relator da PEC 32 na comissão especial, deputado Arthur Maia (DEM-BA).

O parlamentar deixou claro ontem o seu posicionamento. Para Maia, trata-se de uma medida que deve ser enfrentada e regulamentada pelo Legislativo. "Essa avaliação precisa ser feita, senhores. Temos que ter coragem pra botar o dedo na ferida e dizer que esse tipo de avaliação precisa ser feita", afirmou o relator durante reunião do colegiado.

O deputado também demonstrou apoio ao fim das promoções automáticas por tempo de serviço. Segundo ele, é necessário acabar com esse mecanismo de ascensão na carreira e, em seu lugar, premiar o profissional que for bem avaliado.