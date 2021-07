Plenário da Alerj analisou vetos na sessão desta quinta-feira - Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/07/2021 11:20 | Atualizado 02/07/2021 11:26

Como esperado, a Assembleia Legislativa do Rio derrubou ontem dois vetos do governo a projetos que tratam de temas discutidos no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Um modifica a legislação previdenciária e o outro garante a implementação do Plano de Cargos e Salários (PCCS) da Saúde durante a vigência do regime. Nos bastidores, o Executivo estuda acionar a Justiça para barrar as leis — que serão promulgadas pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT). Oficialmente, ainda não há essa confirmação.

O PLC 40, de autoria de Ceciliano e coautoria de outros deputados, altera as normas que regem a previdência fluminense, adequando-as à determinação prevista na Lei Complementar (federal) 178/21, que estabelece o novo RRF.

O texto passa a distribuir as receitas previdenciárias — hoje destinadas ao Executivo — proporcionalmente ao Judiciário, Legislativo, MP, Defensoria e TCE para evitar que ultrapassem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a LC 178 determina que as despesas com inativos passem a ser contabilizadas na relação de gastos com pessoal de cada Poder.



AUMENTO DURANTE O RRF



Sobre o PCCS da Saúde, o plenário da Alerj derrubou especificamente o veto ao dispositivo da Lei 9.350/21, que prevê correção salarial em decorrência da plano mesmo durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal.

Com isso, a Casa retirou a obrigatoriedade de haver aval do Conselho de Supervisão do regime para o aumento da remuneração dos servidores da pasta. Assim, de acordo com a lei que será promulgada, a mudança nas remunerações dos profissionais poderá valer durante a recuperação fiscal.

Vale lembrar que existe já um direcionamento dentro do governo para implementar o plano de cargos. Um cronograma será anunciado, mas, ainda assim, para alguns governistas, a iniciativa da Alerj pode prejudicar a implementação desse calendário.



DESPEDIDA DO PALÁCIO TIRADENTES



Em meio a votações, a sessão de ontem no plenário da Alerj foi marcada pelo clima de despedida. O Parlamento fluminense está de mudança do Palácio Tiradentes: a partir de agosto, as atividades passarão a funcionar no novo prédio, conhecido como Alerjão, na Rua da Ajuda.

Veteranos e ‘novatos’ tiraram fotos, discursaram e houve até homenagem ao deputado Luiz Paulo (Cidadania): a sala onde eram realizadas as reuniões da CCJ vai se chamar Sala Luiz Paulo.

Deputados tiraram fotos no encerramento das atividades no Palácio Tiradentes. Na imagem, Waldeck Carneiro (PT), Luiz Paulo (Cidadania), Renata Souza (Psol) e Eurico Junior (PV) Divulgação Alerj