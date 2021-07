Meta da pasta é alcançar 100% dos serviços até o final do próximo ano - Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:47 | Atualizado 02/07/2021 20:44

O governo federal atingiu a marca de 3 mil serviços digitalizados. O Auxílio Emergencial e a Prova de Vida digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são alguns dos principais serviços on-line oferecidos durante a pandemia da covid-19 e apontados como exemplo pelo Ministério da Economia. O PIX, lançado pelo Banco Central, é outro destaque: segundo a pasta, popularizou ainda mais essa política pública.

Secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade ressalta a importância da digitalização e diz que a meta é alcançar 100% dos serviços até o final do próximo ano.

"Hoje, quase 70% de todos os 4,3 mil serviços do governo já são digitais. Nossa meta é atingir os 100% até o final de 2022, permitindo, assim, que possamos entregar aos cidadãos serviços de forma cada vez mais rápida e totalmente segura”, complementa.



Na linha da transformação digital, foi lançado em março deste ano o programa Startup gov.br, que já começa a apresentar os primeiros resultados. O Documento de Transporte Eletrônico (DT-e), do Ministério da Infraestrutura, por exemplo, é um serviço que beneficia a categoria dos caminhoneiros em todo o país e que começa a funcionar com a participação de equipes do programa.



Há equipes do Startup gov.br atuando nas mais diversas frentes, como regularização fundiária, transportes, assistência social e educação, além da identificação digital, hoje realizada pelo aplicativo do Gov.br.



PLATAFORMA Gov.br



Mais da metade da população brasileira já é usuária da plataforma do governo federal, o Gov.br – mais precisamente 107 milhões de pessoas, segundo o ministério. Em janeiro de 2019, o número de usuários era de 1,8 milhão.



"A transformação digital é hoje uma prioridade no governo federal e estamos avançando muito rapidamente", avalia Luis Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia – órgão central da transformação digital do governo.