Eriksen postou foto no hospital e disse estar bemReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:35

Menos de uma semana depois do drama, Christian Eriksen recebeu alta do hospital após um procedimento cirúrgico para implantar um cardioversor desfibrilador implantável (CDI) no coração. Segundo comunicado divulgado pela Confederação Dinamarquesa de Futebol, o meia visitou os companheiros da seleção da Dinamarca.

"Christian Eriksen foi submetido a uma operação bem sucedida e recebeu hoje alta do Rigshospitalet (hospital em Copenhague). Hoje ele visitou ainda a equipa nacional em Helsingor - e dali o jogador irá para casa para passar tempo com a família", diz a nota.



Eriksen, mais uma vez, agradeceu pelo apoio. "Obrigado pelo enorme número de mensagens. Tem sido algo incrível de ler e sentir (o apoio). A operação foi bem, e eu estou bem, dadas as circunstâncias. Foi muito bom rever todos os rapazes de novo depois do fantástico jogo que fizeram na noite de ontem. Não é preciso dizer que estarei na torcida por eles na segunda-feira contra a Rússia".



No último sábado, Eriksen teve um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo do jogo contra a Finlândia, pela Eurocopa. Foram mais de 10 minutos de drama, com o jogador sendo reanimado pelos médicos no campo, enquanto companheiros, adversários e torcedores acompanhavam agoniados.



Após exames detalhados - a causa do mal súbito ainda não foi divulgada -, Eriksen precisou colocar um cardioversor desfibrilador implantável no coração, para corrigir possíveis alterações do ritmo cardíaco. Seu futuro no futebol é incerto. O meia dinamarquês da Inter de Milão pode até voltar a jogar, dependendo da situação, mas não conseguirá em alguns países, como na Itália, por exemplo.