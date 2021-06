Em Brasília, policiais e indígenas entram em confronto durante manifestação - Richard Silva/PCdoB na Câmara

Em Brasília, policiais e indígenas entram em confronto durante manifestaçãoRichard Silva/PCdoB na Câmara

Publicado 22/06/2021 14:23 | Atualizado 22/06/2021 16:42

Brasília - O protesto de indígenas contra o projeto de lei 490, que acaba com a demarcação de terras, terminou em confronto nesta terça-feira (22). A manifestação ocorria em frente ao Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília, quando, segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), policiais militares iniciaram os confrontos. Há feridos.

Ainda de acordo com o Cimi, os agentes usaram bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Já os indígenas teriam atirado flechas contra os seguranças.

URGENTE | Polícia ataca a manifestação pacífica dos povos indígenas em Brasília nesse momento. Indígenas mobilizados no #LevantePelaTerra estão contra o #PL490NÃO e sendo duramente reprimidos! A manifestação tem muitas crianças que acompanham seus pais.

video Tiago Miotto / CIMI pic.twitter.com/YQTkkakDjA — Apib Oficial (@ApibOficial) June 22, 2021 URGENTE!

Tropa de choque está atacando famílias indígenas que protestam pacificamente em Brasília, próximo ao Congresso Nacional, contra o PL 490. #PL490Não #TerraIndigenaFica pic.twitter.com/We9BHCBSjV — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) June 22, 2021 Há indígenas feridos pela polícia, mas ela segue atacando. Basta de violência contra os povos indígenas, que estão defendendo seus direitos garantidos pela Constituição! #PL490Não #TerraIndigenaFica

Tiago Miotto / Cimi pic.twitter.com/esBUuNv0sr — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) June 22, 2021

A ativista Chirley Pankará afirmou que foi atingida na cabeça por uma bomba de gás e culpou o governo federal pela repressão ao ato. "Fui atingida por uma bomba na cabeça. Felizmente passo bem, mas não podemos naturalizar esse absurdo", disse ela.

Além de militantes e políticos, celebridades também protestaram contra o projeto de lei, como o youtuber Felipe Neto e a atriz Leandra Leal. Durante toda a manhã desta quarta, 22, a hashtag PL490Não ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Sessão adiada

Por conta dos confrontos, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), deputada Bia Kicis (PSL-DF), adiou a sessão prevista para votar o Projeto de Lei 490/2007, que dificulta a demarcação de terras indígenas. A comissão analisaria a proposta nesta terça-feira, 22, mas a reunião foi remarcada para amanhã.

O projeto

O projeto retira do Palácio do Planalto a competência de definir a demarcação de terras indígenas e transfere para o Congresso. O texto do relator, deputado Arthur Maia (DEM-BA), estabelece um marco temporal para definir o que são as terras demarcadas como território indígena.

De acordo com a proposta, são consideradas terras indígenas aqueles terrenos que em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, eram habitados em caráter permanente por índios, usados para atividades produtivas e obrigatórios para a preservação dos recursos ambientais necessários à existência de índios.

Única indígena na Câmara, a deputada Joenia Wapichana (Rede-AP) faz parte da mobilização contra a iniciativa. "Chega de retrocessos! Diga não ao PL que quer acabar com as terras indígenas do Brasil", escreveu a deputada nas redes sociais.

O líder da Oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), também tem procurado impedir a votação do texto. "Na prática, o projeto acaba com a demarcação de terras indígenas, favorecendo o garimpo ilegal", afirmou Molon no Twitter.

A bancada ruralista é favorável ao projeto e usou de forma irônica a hashtag PL490Não. Para os ruralistas, o projeto não acaba com direitos dos indígenas nem com a demarcação das terras.

*Com informações do Estadão Conteúdo