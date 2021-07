Atualização cadastral é exigida a todos aposentados e pensionistas do Estado do Rio - Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/07/2021 06:00

Está em estudo a implantação da prova de vida digital para os mais de 200 mil aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. O Rioprevidência, autarquia responsável por gerir a folha previdenciária fluminense, pretende lançar no próximo ano essa alternativa, a exemplo da União e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) — que já oferecem esse modelo a seus segurados.



Segundo o presidente do órgão, Sérgio Aureliano, todas as medidas necessárias para viabilizar o projeto já estão em andamento, como os procedimentos para licitação. "Essa opção de fazer a comprovação de vida por aplicativo de celular evita circulação na rua, ter de ir ao banco, e dá mais comodismo e agilidade aos aposentados e pensionistas", afirmou o gestor.



MODELO DO INSS



Ele disse ainda que a ideia é seguir o que o INSS fez. E ressaltou que, na hipótese de contratar a mesma empresa que ficou responsável por criar o sistema digital para o instituto, seria necessário apenas lançar o programa em solo fluminense.



RETOMADA EM SETEMBRO

O Estado do Rio retoma em setembro a prova de vida para os aposentados e pensionistas nascidos também em setembro. Em outubro, será a vez daqueles que fazem aniversário no mês e assim sucessivamente. Ao todo, são 247.018 inativos (161.158) e beneficiários de pensão (85.860) vinculados ao Rioprevidência.