Procedimento é feito no site do Previ-Rio - Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/07/2021 11:21

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu, em 1º de julho, o prazo para adesão sem carência ao Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM). O período se encerra no dia 20 deste mês. A operadora Assim e o Grupo Notre Dame Intermédica foram habilitados para dar cobertura de saúde e serviços odontológicos básicos aos servidores ativos, aposentados e pensionistas municipais, a partir de 1º de agosto até o dia 31 de julho de 2023.

Mas é preciso ficar atento: quem já tem a cobertura da Assim - plano que ficou responsável pelo serviço nesses últimos anos - e pretende mantê-la, sem mudar o tipo de plano, não precisa se manifestar no sistema PSSM On line, disponível no site do Previ-Rio (https://www.rio.rj.gov.br/previrio).

Atualmente, são 150 mil vidas atendidas pelo PSSM. E os beneficiários que quiserem mudar o tipo de cobertura da Assim ou migrar para o Grupo Notre Dama devem fazer o procedimento na página do Previ-Rio.

DESCONTO DE 2%

De acordo com informações do Previ-Rio, neste novo contrato, o modelo será o mesmo que já vem sendo empregado: as servidoras e servidores estatutários são descontados em 2% da sua remuneração e prefeitura contribui com mais 3% por servidor (como forma de subsidiar cada plano individual). Assim, o funcionário terá direito a exames, consultas ou internações, no plano básico de referência.

Já os dependentes, pensionistas e comissionados pagarão um preço de tabela, de acordo com sua faixa etária, para aderirem ao PSSM.

PLANOS SUPERIORES E COPARTICIPAÇÃO

O instituto informou que, como nos contratos anteriores, cada operadora oferecerá também planos superiores, com uma rede de ofertas mais abrangente e preço diferenciado, planos estes de livre escolha do servidor.

Está prevista ainda a coparticipação, para quem optar por não utilizar a rede própria (fidelizada) da operadora, em tabela com valores e regras específicos, excluída em casos de urgência ou emergência. As tabelas com as novas opções ficarão disponíveis no mesmo sistema PSSM On-line, a partir da data de início do prazo de adesão.