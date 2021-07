Os universitários interessados devem acessar o edital e estar atentos à documentação e fichas exigidas. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Quissamã.

Os universitários interessados devem acessar o edital e estar atentos à documentação e fichas exigidas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Quissamã.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 11:57 | Atualizado 09/07/2021 11:58

QUISSAMÃ - Foram prorrogadas até a próxima terça-feira (13), as inscrições para o Programa de Bolsas de Estudos de Ensino Superior da Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense. Iniciadas na última segunda (5) são mais de 50 inscrições registradas até essa quinta (8). Ao todo são 40 vagas — 38 para diversos cursos e duas para medicina.



- No dia 30 lançamos o edital no site da Prefeitura onde tem todos os critérios para se inscrever no programa de bolsas de estudo que será garantida pela prefeitura de Quissamã. Agora vamos estender o prazo, não podemos ir além disso porque temos um prazo a cumprir. Você, jovem, quem tem esse objetivo procure o mais rápido possível a prefeitura e faça o seu cadastro. A gente vai disponibilizar bolsas novas, estamos pagando as bolsas antigas, vamos garantir o transporte universitário. Uma grande oportunidade para o jovem de Quissamã – destacou a prefeita Fátima Pacheco.

O cadastro é feito na sede da Prefeitura de Quissamã - situada à Rua Conde de Araruama, 425, Centro — de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30; e sexta-feira, das 8h30 às 11h30. A nova Lei do Programa de Bolsas de Estudo, a 2.042/2021 prevê bolsas de 50% a 100%, de acordo com a renda per capita familiar.



Germano Machado, responsável pelo cadastro de bolsas de estudos, destaca que a principal dúvida dos interessados é quanto à matrícula. “O aluno deve ter feito a matrícula numa instituição de ensino superior. Esse é o principal documento. Em caso de dúvidas. A comissão de inscrição está aqui para esclarecer”, frisou. Outro importante requisito é residir em Quissamã há pelo menos seis anos.

Os universitários interessados devem acessar o edital e estar atentos à documentação e fichas exigidas. A bolsa será concedida durante todo o curso, seguindo a avaliação semestral ou anual de acordo com o curso escolhido. Essa avaliação será feita pela Comissão de Seleção e Acompanhamento formada por cinco representantes, um de cada setor: Secretaria Municipal de Educação, Poder Legislativo, Assistente Social, Conselho Municipal de Educação e dos bolsistas.