A prefeita Fátima Pacheco; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso; o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem; e o engenheiro do município, Luiz Augusto Crespo Monteiro, acompanham as obras.Foto: Adilson Santos/Secom.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 12:33 | Atualizado 09/07/2021 12:34

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso; o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem; e o engenheiro do município, Luiz Augusto Crespo Monteiro, acompanharam, nesta quinta-feira (8), o início das obras da pavimentação asfáltica na Estrada de Machadinha.



“Por meio de mais uma emenda parlamentar do deputado federal Rodrigo Maia, conseguimos um recurso de R$ 600 mil para investirmos na recuperação asfáltica da nossa cidade. Estamos fazendo na estrada que dá acesso a Machadinha, faremos na Beira da Lagoa e no Campo de Santo Antônio, para garantirmos melhor mobilidade e mais segurança aos motoristas”, afirmou Fátima.

A pavimentação asfáltica, como tantas outras estruturas, sofre desgastes causados por fenômenos climáticos, ação do tempo e, claro, pela própria rodagem de veículos leves, assim como os pesados. Por isso, torna-se necessária, periodicamente, a realização de serviços visando a conservação ou o reparo da malha de asfalto.



“A revitalização de aproximadamente 4.500 metros da QSM 010, que nos conduz a um dos principais atrativos turísticos do município, a comunidade quilombola de Machadinha, é uma obra importantíssima, pois as pessoas poderão chegar com mais facilidade e confiança em função do bom asfalto”, declarou Arnaldo.

O secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem deu mais detalhes sobre as estradas que serão reparadas. A obra da QSM de Machadinha vai até o trevo de Alto Grande. De Alto Grande, ao trevo de Canto de Santo Antônio. Beira de Lagoa e Praia de João Francisco também receberão melhorias.

Mais turistas para Machadinha

A deputada federal Soraya Santos concedeu também ao município de Quissamã, por meio de uma emenda parlamentar, o valor de R$480 mil, que foi liberado essa semana pela Caixa Econômica Federal (CEF). A licitação para confecção das placas de sinalizações turísticas ocorrerá em breve e fará parte da revitalização da QSM 010.



A obra vai beneficiar centenas de moradores da região e ainda turistas que buscam lugares históricos, como o Complexo Cultural Fazenda Machadinha. É formado pelas ruínas da casa grande, o antigo armazém, a capela de Nossa Senhora do Patrocínio e o conjunto de senzalas totalmente restauradas e habitadas pelos descendentes dos escravos da fazenda, que preservam os costumes de seus antepassados como a dança, comidas típicas e artesanato.