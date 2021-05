Trânsito - Linha de ônibus até Tomascar é ampliada e agora sai de Minérios Reprodução

Publicado 06/05/2021 10:12

Tanguá - A partir de agora será realizada a ampliação da linha que atende ao bairro de Tomascar, facilitando o transporte da população.

A linha reformulada, agora denominada Minérios x Tomascar, entrou em operação com o novo itinerário nesta segunda-feira e possui três horários para embarque:



Em Minérios, as saídas ocorrem em frente ao Bar do Laranjeiro às 5h45, 11h45 e 16h45;



Já em Tomascar, as partidas estão programadas para 7h, 13h e 18h.



O diretor municipal de Transportes Alexandre Santos (Deco da Autoescola) destacou a importância dessa linha na cidade.



“Ampliar o alcance do transporte em Tanguá é fundamental para garantir o deslocamento da população. Estamos trabalhando para promover mudanças significativas como essa”, disse.



A linha Minérios x Tomascar opera de segunda a sábado. Não há circulação aos domingos e feriados.