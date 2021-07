Na próxima semana, a imunização será nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros. - Foto: Adilson Santos/Secom.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 13:13

QUISSAMÃ - Com o planejamento elaborado pela Secretaria de Saúde, Quissamã, no Norte Fluminense, tem conseguido avançar na vacinação contra a Covid-19 para a população em geral. Nesta semana, o público-alvo baixou para 35 anos, sendo um destaque em comparação aos seus municípios vizinhos, que estão na média entre 40 e 44 anos.

A Secretaria de Saúde adotou o sistema de escalonamento por idade para melhorar a distribuição das doses de imunizantes recebidas na cidade, bem como para evitar aglomerações e longas filas nos postos de vacinação. A expectativa é receber mais doses do Governo do Estado do Rio neste final de semana.

“Desde o início da campanha, em janeiro, sempre preparamos um planejamento para imunizar a população o mais rápido possível. Chegando vacina, já anunciamos a programação. Sempre alertamos também para quem recebe a primeira dose, que precisa tomar a segunda dose do imunizante. O alerta vale também para as pessoas que perderam a data indicada no cartão de vacinação para o retorno aos postos”, destacou a coordenadora de Imunização, Natália Vilaça.



Veja o calendário:



Segunda-feira (12)

9h às 11h - ESF Santa Catarina

14h às 16h - ESF Morro Alto

População em geral de 35 a 49 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes



Terça-feira (13)



9h às 11h - ESF Barra do Furado

População em geral de 35 a 49 anos Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes



Quinta-feira (15)

14h às 16h - ESF Alto Grande

População em geral de 35 a 49 anos Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes