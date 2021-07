Com seis anos de atuação na modalidade, João Pedro é contemplado com o Bolsa Atleta de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Quissamã.

Com seis anos de atuação na modalidade, João Pedro é contemplado com o Bolsa Atleta de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude.Foto: Divulgação/Prefeitura de Quissamã.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 12:55 | Atualizado 09/07/2021 12:57

QUISSAMÃ - A torcida já começou e Quissamã vai estar representada no maior evento de kickboxing do Estado do Rio de Janeiro. O quissamaense João Pedro dos Santos, de 23 anos, vai ser o atleta da cidade no Strike K1. Diego Martins é o seu adversário na categoria Super Fight - K1 Rules 75Kg. O evento acontece neste sábado (10), em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, com transmissão pelo link https://acessoaoshow.com/produto/strike-k1/



Com seis anos de atuação na modalidade, João Pedro é contemplado com o Bolsa Atleta de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude. “O apoio da Prefeitura de Quissamã é muito importante, assim tenho a possibilidade de me dedicar aos treinamentos, cuidar da alimentação e focar em resultados expressivos”, relatou João Pedro.

Em Quissamã, são 36 atletas contemplados, divididos nas categorias bronze, prata e ouro, com benefícios mensais, variando de R$ 230 a R$ 680. O Programa Bolsa Atleta foi criado para incentivar e auxiliar os atletas amadores e profissionais do município, que atuam individualmente e participam de competições esportivas oficiais, representando o município.



Com a aproximação do evento, a rotina de treinamentos foi intensificada nos últimos dias. O professor Geyson Ribeiro é o responsável pela preparação de João Pedro. “Ele é um atleta muito responsável, sempre se mantendo no peso ideal. A nossa expectativa para a luta é muito positiva e contamos com a torcida de todos”, avaliou o treinador.