No mês passado, a prefeita Fátima Pacheco realizou uma roda de conversa para tratar o assunto.Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - O projeto de Lei “Papo de Menina” foi sancionado pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (12). O programa municipal prevê o fornecimento de kit higiene com necessaire, absorventes higiênicos e sabonete íntimo. Serão contempladas estudantes matriculadas na rede municipal de Quissamã do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



“Há meninas que deixam de ir às aulas por não se sentirem confortáveis por conta do período menstrual ou até mesmo por não terem o absorvente íntimo. Isso nos fez refletir sobre essa situação, de como é importante assistir a essas jovens. Esse tema se agravou com a pandemia e tem sido um debate levantado em boa parte do nosso país”, frisou Fátima Pacheco na ocasião da apresentação do projeto.

A secretária de Educação de Quissamã, Helena Lima, destaca que os kits serão entregues aos pais e responsáveis pelas alunas em cada unidade escolar de acordo com o calendário divulgado. “Estamos beneficiando as estudantes da nossa rede, principalmente aquelas que sofrem com a pobreza menstrual. É um ganho não só no aspecto da Educação, mas também da Saúde e Social. O Papo de Menina vai além da distribuição dos kits, vamos promover debates com temáticas importantes para as jovens “, ressaltou a secretária.