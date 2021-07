A prefeita Fátima Pacheco se reuniu com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio, Max Lemos, junto com Rui Aguiar, chefe de gabinete do presidente da Alerj, André Ceciliano, e o secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo de Quissamã, Junio Selem. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco se reuniu com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio, Max Lemos, para apresentar dois projetos para Quissamã, nesta segunda-feira (12). Na agenda, foram debatidas as informações sobre duas obras no município: ampliação e construção de uma creche na Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, em Machadinha, e a concretização da torre do mirante do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Rui Aguiar, chefe de gabinete do presidente da Alerj, André Ceciliano, e o secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo de Quissamã, Junio Selem, também participaram do encontro no Rio.



"O Governo do Estado tem sido um grande parceiro nos projetos desenvolvidos em Quissamã. Nesta reunião, tratamos com o secretário Max Lemos, duas obras importantes para o município. A primeira é a construção da creche na comunidade quilombola de Machadinha, sendo mais um espaço para receber as nossas crianças de 0 a 5 anos. A outra, é a finalização do projeto do Mirante do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, um dos principais pontos turísticos de Quissamã. Agradecemos ao governador Cláudio Castro por sempre abrir as portas para os projetos do nosso município", disse a prefeita Fátima Pacheco.

A Prefeitura de Quissamã tem investido na ampliação, reforma e construção de unidades de ensino. Em junho, o município ganhou a Creche Júlia Pessanha de Souza, situada no Sítio Quissamã, com capacidade para receber 125 alunos com idades de zero a 2 anos e 11 meses. Paralelo a isso, há projetos para a reforma de todas as unidades, iniciando pelo Ciep Brizolão 465 – Dr. Amilcar Pereira da Silva, em Alto Alegre; Escola Municipal Sementes do Futuro, no Matias; e CMEI Rachel Francisca da Silva, no Centro.



Já o Mirante é uma obra de compensação ambiental pelo Complexo Logístico de Barra do Furado, com estrutura em madeira e previsão de 10 andares. O espaço será mais uma atração turística do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, unidade de conservação federal, que tem como objetivo conservar e preservar, para fins científicos, educacionais, paisagísticos e recreativos, o seu belo, rico e ameaçado patrimônio natural.