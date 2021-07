Rua das Pedras, destino turístico de Búzios conhecida internacionalmente, tem sua origem sendo preservada - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:04

Búzios - A famosa Rua das Pedras, destino turístico conhecido nacionalmente e internacionalmente, do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, depois de anos sofrendo reparos, está sendo toda revitalizada na sua forma original de quando foi construída na década de 70, quando ainda era distrito de Cabo Frio.

Segundo o Secretário de Turismo e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, a Rua das Pedras foi construída em pedras para poder solucionar a umidade do local que era tudo mangue: “Estamos preservando nossa história e resgatando a cultura do local", disse o secretário.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos está retirando todo o rejunte de asfalto e cimento que foi colocado indevidamente entre as pedras pelas gestões anteriores.

De acordo com o secretário Marcus Vallerius – Marcão: “É preciso ter todo cuidado em preservar a originalidade do local, estamos agindo de acordo com a história da rua que é um ponto turístico. O pó de pedra vai tampar todos os buracos e nivelar o solo para não causar acidentes em ninguém. Vai ficar muito bom.”