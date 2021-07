Fernando Bertozzi recebe Glamour Garcia e Danrley em Búzios - Fernando Bertozzi

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:05

Búzios - O escritor Fernando Bertozzi, morador do município de Armação dos Búzios, uma das cidades mais charmosas do Brasil, que fica na Região dos Lagos do Rio, recebeu na Villa Bella Ferradura a atriz Glamour Garcia e o ex-BBB19 Danrley Ferreira. A cidade costuma receber celebridades o ano todo, que buscam sossego e sofisticação na charmosa península que Fernando costuma receber famosos.

O encontro do escritor com a atriz e o ex-BBB faz parte de uma série de finais de semana de curtição “dentro de casa”, para alinhar trabalhos nas redes sociais durante a pandemia.

No momento, Fernando Bertozzi (@ofernandobertozzi) descansa dos trabalhos na TV e se dedica ao turismo, mas se prepara para lançar seu segundo livro em agosto. Glamour Garcia (@glamourgarcia) se dedica ao cinema e fez trabalhos de fotografia numa fazenda em Búzios. E Danrley (@danrleyoficial_) vem trabalhando como digital influencer e dando duro no esporte praticando atletismo, que é sua paixão.