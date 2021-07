Búzios realiza operação contra obras irregulares - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:04

Búzios - Foi realizada nesta terça-feira (06) no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro uma operação contra obras irregulares em áreas públicas. A ação foi realizada entre as secretarias de Segurança e Ordem Pública, Postura, Ambiente, Pesca e Urbanismo, Guarda Municipal, ROMU e Policia Militar (PROEIS) no loteamento Bosque de Búzios, Bairro Rasa.

A ação resultou na demolição de quatro (4) construções novas sem moradias e cinco (5) fundações com alvenarias iniciadas, além de 280m de cerca e 90m entre grades e muros.

Outros três moradores foram notificados para desocupar a área em questão. Obras em áreas públicas e de proteção ambiental estão sujeitas a demolições.