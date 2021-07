Bueiros são limpos na Vila Caranga em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:05

Búzios - A Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, realizou na última segunda-feira (05), a limpeza de bueiros no bairro da Vila Caranga.

Devido à forte chuva durante o dia, na Avenida José Bento Ribeiro, na altura da Vila Caranga, ocorreu vários pontos de alagamento, causando transtorno aos motorista e pedestres.

De acordo com o Vice-prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, a desobstrução dos ralos e bueiros são fundamentais para evitar os alagamentos.

“Estou diariamente nas ruas com minha equipe combatendo os alagamentos que há anos vem trazendo transtornos para a nossa população. Com os bueiros desobstruído, as águas das chuvas ficam livres para seguir seu destino natural”, explicou Miguel.