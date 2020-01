Os bueiros do crime

Ao levantar a tampa pesada, surpresa! Facas, canivetes e muito lixo... É o que foi encontrado pelas equipes da Marcha pela Cidadania e Ordem do Governo do Estado. Tudo isso em Copacabana, Zona Sul do Rio, considerada a vitrine da cidade, principalmente nessa época do ano. É a safra turística da cidade, mas também de quem vive do crime. Aumenta turista, aumentam furtos e roubos na região. No Réveillon, quase 3 milhões de pessoas, 1,7 milhão só de turistas. E enquanto a festa acontecia, um jovem foi esfaqueado tentando salvar a namorada da ação de bandidos e até um turista argentino foi esfaqueado. Na última sexta, um grupo de suecos também foi atacado. As equipes foram avisadas por moradores e funcionários de hotéis e restaurantes da região que os bueiros e as caixas da RioLuz estavam servindo de verdadeiros depósitos de lixo e o pior, armas! Além de atrapalhar a funcionalidade dos bueiros, que já não são lá essas coisas, entopem e fazem a água subir com uma simples chuvinha que cai, os bueiros são armadilhas do crime. 'A gente fica com muito medo, porque não sabe o que pode acontecer e, infelizmente, tem que conviver com essa realidade', conta uma moradora. Quanto perigo... A coluna procurou a RioLuz, responsável pelas caixas de energia, que por meio de nota disse que mantém rotina de fiscalização e manutenção dos equipamentos citados. Informou ainda que realiza ações de manutenção com informações recebidas através dos chamados da central 1746 e sobre materiais potencialmente danosos, esclareceu que, quando encontrados pelas equipes, são descartados de forma adequada ou encaminhados às autoridades competentes. Muito cuidado pelas calçadas! 3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I

Um pouco antes de dormir, fui checar o celular na noite de sábado e uma grande amiga me enviou um vídeo.

Ela, que já trabalhou comigo na TV, sabia que o menino sempre estava ali e adora assistir ao SBT Rio, gravou um vídeo com ele e me mandou.

Um sorriso lindo, um olhar esperto, dizendo que era meu fã... sabe quando o coração se enche de amor, mas ao mesmo tempo um sentimento de impotência domina?

Leonardo é o nome dele, 11 anos, no meio da madrugada... Infelizmente estava em uma situação que muitas outras se encontram. Trabalhando para garantir o sustento da família pelas ruas do centro do Rio, ou sendo explorado por alguém que ficaria com o dinheiro.

Segurando uma caixa até mais pesada que ele, Leonardo diz que adora matemática e quer ser engenheiro. Mas e a possibilidade disso acontecer?

Bora colocar o Pingo no I...

Quem vai ser engenheiro em sua maioria está em casa, nas férias, na cama ou brincando. É triste demais viver num país tão desigual. Talentos e mentes brilhantes existem em todos os lugares, já oportunidade não.

Tá esclarecido

Repercutiu muito a situação do Hospital da Piedade, que teria desativado o serviço de doenças infectocontagiosas, prejudicando os soropositivos que precisam de tratamento.

A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que o setor continua funcionando e atendendo os pacientes, tanto no ambulatório quanto na internação.

Uma das médicas do setor foi afastada por motivos de doença e temporariamente os pacientes do serviço estão sendo internados no setor de clínica médica, onde, além da assistência da infectologista, recebem suporte de outros especialistas. Na enfermaria em que eles estão alocados, não há doentes com outras patologias.

Ainda informa que no próximo dia 10 irá iniciar o processo seletivo para contratação de médicos, incluindo três vagas para infectologista visando atender o hospital. A previsão é que até o dia 6 de fevereiro os médicos contratados já estejam trabalhando.

A secretaria reforça que os pacientes podem ficar tranquilos, com a certeza de que não haverá desassistência e que as consultas agendadas continuarão sendo realizadas e aqueles que precisarem de internação terão o encaminhamento devido.

