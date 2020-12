A água da Cedae não aparece, mas a conta chega! Fotomontagem

Por Isabele Benito



22 de dezembro. Essa é a data oficial que a CEDAE promete normalizar o abastecimento de água no Rio de Janeiro.



Mas isso só será possível acontecer se, segundo ela, a empresa contratada para a manutenção cumprir com os prazos... Como a gente já conhece bem a prestação de serviços de água aqui na cidade, imagina-se que vai ser um Natal bem seco para os moradores.



Na nossa última coluna, mostramos casos de falta d’água em São Cristóvão e Anchieta. Os dois na Zona Norte. Daí resolvi fazer uma enquete na internet... Não tem um lugar no Rio que não esteja com o mesmo problema!



A Beth Moura, de Belford Roxo, escreveu: “Já são 15 dias. No meio de uma pandemia, estamos vivendo essa vergonha. E a CEDAE se faz de surda!”



A Adriana Gomes, de Sepetiba, também desabafou.



“Não sei mais o que fazer. Tenho cinco crianças dentro de casa para dar conta de roupa, banho e fazer comida... Mas como?”



Acha que acabou? Nada disso!



Ainda teve a Renata Peçanha, de Campo Grande...



“Onde moro, na Estrada do Moinho, água não sobe nem com bomba!”



É isso... A gente começou o ano com problema na água, a tal Dona Geosmina, e vai acabar com mais problema! Centenas de famílias correndo risco de passar a reta final do ano sem ter água nas torneiras.



É muita esculhambação! Pelo visto, a Dona CEDAE não se faz só de surda. É negligente também. Mas isso aí a gente já sabe e não é de hoje.





3,2,1... É DEDO A CARA!





PINGO NO I



Já não é a primeira vez que o Rio sofre com esses problemas de desabastecimento de água... Vira e mexe acontece, e o que adoram fazer em períodos como esse é aproveitar o momento para aumentar o valor dos caminhões-pipa e galões de água.



Ainda ninguém denunciou, mas a coluna vai ficar de olho... Ano passado teve picareta que colocou o valor para 2.500 reais, na Tijuca. A média de valor chega a 300. Então é hora de ficar esperto e vigilante, porque é criminoso, ainda mais quando o povo tá num perrengue danado, diante de uma pandemia e dependendo de auxílio pra poder segurar sua onda.



Se aproveitar do desespero do outro pra levar vantagem não te faz esperto. Só um malandro sem caráter.



Então, bora colocar o Pingo no I...



Tem que fiscalizar pra ninguém cair no conto do vigário!



TÁ FEIO!



Que UPAs e Clínicas da Família estão abandonadas há um tempão, isso não é novidade... Mas faltar medicamento básico como dipirona, já é passar dos limites.



Quem chega na UPA do Engenho de Dentro, administrada pelo município, não consegue um medicamento fácil como esse... Se estiver com febre, nem consegue baixar! Tem que ir na farmácia comprar.



“Cheguei lá às 4 da manhã, passando mal e tive que voltar pra casa. É muito descaso”, conta Leandro Rosa, morador da Camarista Méier.



Será que eles não sabem que quem procura um posto de saúde pra pedir um remédio é porque, talvez, não tenha condições de comprar? Ah, pera lá, né!



A coluna procurou a Secretaria Municipal de Saúde, que em nota afirmou que alguns medicamentos, por conta do aumento da demanda dos últimos dias, estão com o estoque baixo, mas já está sendo providenciada a reposição.



Dizer o dia exato que vai repor ninguém quer...



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá cada vez mais largado, e tenho dito.