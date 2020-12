Por Isabele Benito

Dezembro começou... Estamos aí, no seu segundo dia... Super emblemático, já que esse mês não será um qualquer. É o último mês desse ano chamado 2020. Muita gente vai falar “ufa! Chegamos na reta final!” Claro, e todo mundo vai entender, afinal é um ano que fez história... E a gente escreveu essa história.



Mas, embora 2020 tenha sido complicado, gostaria que você que lê esta coluna, pensasse comigo no que esse ano também trouxe de bom para você. Não pode desperdiçar isso não, hein! A vida é isso aí e muito mais.



O número da tragédia é irreparável, mas coisas boas aconteceram nessa trajetória. Você já colocou na balança? Pegue um papel e anote alguma lembrança boa!



Conversando com os meus colegas, várias foram as respostas: promoção no trabalho, nascimento de filho, sobrinho, neto... Mais tempo com a família.



Uma leitora nossa, a Sueli, que mora no Fonseca, me escreveu: “Conquistei um grande amor!" Viu como acontecem coisas boas? E é tão lindo isso...



O ano de 2020 foi um aprendizado e tanto, para todos nós! Aprendemos que conquistas materiais também valem a pena, mas o que importa de verdade no final é quem está de verdade do lado da gente.



Não vamos cancelar o ano que, mesmo que difícil, nos ensinou tanto. Leve tudo como uma experiência... E não esqueça, 2021 tá batendo na porta! Deixe-o entrar.







PINGO NO I

E la se vão nove meses na espera da tão sonhada vacina... Quando tudo começou, em março, eu confesso que já imaginava vida pós-covid e acho que você também.



Acho que até os médicos, ainda sem muitas certezas, mesmo sabendo muito mais que nós, não tinham noção que chegaríamos no último mês do ano contando leitos em UTIs.

Mas estamos aqui... E vivos! Se lá atrás, a gente, pelo menos eu, tinha uma expectativa mais rápida para as coisas, hoje aprendi a não gerar ansiedade com essa tal vacina.



Pegando como exemplo uma gestação, quero que ela chegue no seu tempo, eficaz e de onde quiser aparecer. Não existe vacina com nacionalidade... Ela pode ser chinesa, inglesa... O que importa é que exista uma vacina da ciência!



É... quem diria que vivenciar a história seria tão exaustivo. Lembro de quando meu pai contava sobre meu avô não querer voltar para a Espanha por causa da guerra, eu não entendia. Hoje eu sei.



Assim como ele, eu não quero voltar ao início... Quero olhar pra frente, sempre mais perto da vacina. Então, bora colocar o Pingo no I...



Não é hora de baixar a guarda. Assim como numa doce espera, temos que ser atentos e empáticos cada vez mais.



Nós passamos as fases e chegamos aqui. Falta agora o “parto” da ciência. Que venham muitas doses e que a ignorância não nos contagie com a desconfiança da solução pandêmica.









TÁ FEIO!

Dona Zinda sem água há um mês divulgação

É sempre isso... Toda vez que o verão se aproxima, dá problema de falta d’água no Rio. Quem mora na Rua Antúrio, em Anchieta, não vê água nas torneiras há 15 dias. E nem carro-pipa eles conseguem! Tudo ainda por causa de uma das bombas do Lameirão... Ninguém resolve.



Na Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, o sofrimento é ainda maior. Moradores de uma vila estão sem abastecimento há 25 dias.

“É um absurdo. Já gastamos mais de R$ 400. Tem gente que ainda consegue ir na rua pegar balde, mas eu nem isso posso, porque estou com a covid-19”, conta Dona Zinda Araújo, de 64 anos.



A coluna cobrou da Cedae, que afirmou que vai mandar equipes nos dois locais nas próximas 24 horas, e também um carro-pipa para Anchieta, porém só será possível realizar o abastecimento nos imóveis do bairro que possuam cisterna ou reservatório inferior.



Quem não tem que se lasque, né? Resolver o problema só de alguns, não é dar fim... É só adiar um problema futuro.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Não quero nem ver quando o verão chegar de mala e cuia, e tenho dito.