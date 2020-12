Por O Dia

Publicado 09/12/2020

Rio - Como qualquer jornalista, eu sigo os mais variados perfis nas redes sociais, e não é de hoje que o prefeito eleito Eduardo Paes usa das ferramentas das mídias para se comunicar. E assim, há menos de um mês da posse, ele vai anunciando aos poucos o seu time.

É assim mesmo que ele se refere aos secretários: "Um time para fazer o Rio voltar a dar certo".

E esse time é bem diversificado, diga-se de passagem... Tirando Pedro Paulo, que já participou da gestão passada, a gente vê que o "novo" Paes buscou a representatividade e diversidade.

Muitas mulheres em pastas importantes e jovens ligados a projetos sociais em comunidades.

É claro que isso não quer dizer que veremos um prefeito diferente, ele mesmo diz que é um político mais maduro. Mas Paes é mesmo esperto e sabe que também vai encontrar um Rio bem diferente do que deixou.

O Rio que ele assumiu, aos 38 anos de idade, não tem mais a arrecadação de antigamente e também não tem pela frente grandes eventos que possam render as manchetes, como foi o caso dos Jogos Olímpicos.

O Rio que Eduardo Paes assume no próximo dia primeiro é desafiador! E muito!

Além dos problemas básicos de uma cidade grande, o pós-pandemia ainda é uma planilha difícil de ser analisada.

"O prefeito eleito busca ao mesmo tempo dar credibilidade ao seu governo e evidenciar que irá governar para todos, incorporando nomes que fogem ao perfil tradicional do secretariado no Rio de Janeiro. Foram inseridos nomes 'fora da caixinha', como Mari Peçanha na Ação Comunitária, Salvino Barbosa na Juventude e Joyce Trindade na Mulher. Espero que seja bem-sucedido", afirma o professor e cientista político Lier Pires Ferreira.

O também professor Guilherme Carvalhido destacou que Paes pode estar fazendo um jogo político, para não ter problemas durante uma possível crise. "Os acordos acontecem a partir de cargos disponibilizados por ele na Prefeitura. Há também a necessidade de diferenciar-se da gestão do prefeito Marcelo Crivella, que montou um governo concentrado, gerando críticas de governança, voltada para um determinado grupo".

Por isso um time diverso, que tenha lugar de fala, será tão importante para uma população desacreditada em medidas públicas efetivas.

Nada mais forte do que começar com a voz do povo a seu favor. O povo espera Eduardo Paes em sua essência.

O prefeito carioca, "apaixonado pelo Rio", vai ter que mostrar mais do que nunca que não é só no amor, na alegria...





PINGO NO I

Depois que a prefeitura autorizou shoppings e centros comerciais a funcionarem 24 horas durante o período das festas de fim de ano, eu fiquei me perguntando... "Quem vai pagar essa conta?"

A gente sabe que os estabelecimentos têm funcionários, despesas de aluguel, fornecedores... Mas quem, em sã consciência, vai querer sair de casa, de madrugada, pra gastar durante uma pandemia e uma baita crise econômica?

Tudo bem que a decisão pode sim ajudar a conter aglomerações e também até impulsionar as vendas, mas na prática tudo é bem diferente. Pro povo, o pensamento ainda foi além: ninguém tem coragem de sair com toda essa falta de segurança que o Rio vive. "Já tá complicado ir de dia, imagina de madrugada, com tudo perigoso. Eu não vou, não conte comigo", afirma Osvaldo Araújo, morador de Anchieta.

Bora colocar o Pingo no I...

Na teoria pode até funcionar, só que a gente tá falando de realidade. Mais vale ficar sem a lembrancinha do que levar o vírus ou o medo pra casa!

TÁ POLÊMICO... E DIVERTIDO!

A brincadeira da rivalidade entre Rio e São Paulo já aumentou depois que o governo paulista anunciou o início da vacinação para o dia 25 de janeiro.

Muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte, mas que é engraçado demais ver os memes na internet, ah isso é!

Até a guerra mais disputada entre "biscoito" e "bolacha" entrou na pauta... Será mesmo que os cariocas vão ceder a pressão e aceitar umas bolachas por aqui? Pelo visto, vale tudo pela agulhada!

O bom de tudo isso é ver que a vacina está cada vez mais perto... E é sempre bom lembrar também que vacina é da ciência, e não de politico ou governo, hein!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Biscoito? Bolacha? Caraca, o que eu quero ver é todo imunizado, e tenho dito!